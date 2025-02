É o golpe final da reviravolta - após ter rejeitado ingressar no Botafogo durante a madrugada, Vasco Matos renovou contrato pelo Santa Clara até 2027.

Vasco Matos tinha praticamente tudo encaminhado para ser treinador do Botafogo na terça-feira, com o clube liderado por John Textor disposto a pagar a cláusula de rescisão de um milhão de euros. No entanto, dois motivos afastaram-no do clube brasileiro.

Primeiro, a falta de garantias dadas pelo Botafogo para a obtenção da equivalência do nível de treinador (Vasco Matos tem o UEFA A, abaixo do UEFA Pro) junto da Conmebol. Segundo, a alteração de detalhes no acordo que fizeram com que Vasco Matos abortasse a negociação.

Depois disto, os açorianos acabaram por recompensar o técnico português com um novo contrato, com mais uma época de duração do que o anterior. A renovação foi anunciada na manhã desta quarta-feira.

Comunicado do Santa Clara:

«A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a renovação de Vasco Matos. O treinador estende o seu contrato por mais uma temporada desportiva, isto é, até final de junho de 2027.

Campeão na II Liga, o técnico devolveu o Santa Clara ao principal escalão, onde atualmente ocupa a 5ª posição na tabela classificativa.»

