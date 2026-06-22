Sérgio Fonseca é o novo treinador do AVS, equipa que foi despromovida ao segundo escalão nacional. Assim, o técnico de 53 anos continua na mesma divisão após uma época de sucesso no Académico.

Levou a equipa viseense ao segundo lugar, garantindo um regresso ansiado à Liga. Porém, a direção entendeu não continuar com o treinador para a este novo desafio, originando a rescisão de contrato (tinha mais um ano de vinculação).

Agora, o AVS anunciou a contratação do técnico por uma temporada, na tentativa de voltar ao principal escalão nacional.

«Vejo no AVS uma oportunidade para dar sequência e consistência ao meu percurso como treinador. É um clube que me dá a possibilidade de ir à procura de algo que gostava de voltar a conquistar, que é a subida de divisão. A II Liga é um campeonato extremamente competitivo. Apoiando-me na experiência do que vivemos na época passada, sei que a diferença entre as equipas é muito curta (...). Estou muito muito motivado, acredito muito no trabalho, na construção de um grupo forte, capaz, competente e competitivo. É com essa motivação que espero conseguir os objetivos», afirmou aos meios do clube.