O Arouca oficializou a renovação de Arruabarrena. O clube, que já garantiu a manutenção na Liga, prolongou o vínculo com o uruguaio até 2028.

O guarda-redes de 29 anos regressou ao Arouca em janeiro deste ano, já depois de uma curta passagem no Barcelona do Equador e Al Wheda da Arábia Saudita. Antes, entre 2022 e 2024, já tinha representado os «Lobos de Arouca». Regressou em janeiro, assinando até junho de 2026 – estendendo agora contrato por mais dois anos.

Na presente época, Arruabarrena fez 15 jogos na Liga.