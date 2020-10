O Boavista anunciou nesta segunda-feira a contratação de Musa Juwara, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

O avançado de 18 anos, cuja incrível história de superação o nosso jornal já contou, chega aos axadrezados por empréstimo, ficando o Boavista com opção de compra do jogador do Bolonha.

O jogador já falou aos órgãos do clube, prometendo empenho total nesta nova experiência.