O médio brasileiro Lucas Henrique, de 20 anos, foi anunciado como reforço do Famalicão.

O jogador que chega do Figueirense, da série B do Brasileirão, assina por três épocas e meia com a equipa de Vila Nova de Famalicão.

Em declarações ao site do clube, Lucas Henrique assumiu a alegria pela primeira experiência na Europa.

«Jogar no futebol europeu era um sonho que tinha desde criança. A oportunidade surgiu pelo Famalicão, a quem pretendo retribuir a confiança demonstrada», disse.