O futebolista brasileiro Felipe Pires deixou o Moreirense e é reforço do Dnipro, anunciou este sábado o clube ucraniano.

Em comunicado oficial, o Dnipro refere que o contrato com o extremo de 26 anos é válido por «quatro anos».

Este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, o treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, admitia a saída iminente do atleta.

Na Ucrânia, recorde-se, o mercado de transferências está aberto até 2 de março, ao contrário de Portugal, onde fechou a 31 de janeiro.

O Dnipro é o atual terceiro classificado da primeira liga ucraniana, com 40 pontos, menos cinco do que o vice-líder Dínamo Kiev e menos sete do que o líder Shakhtar Donetsk.

No Dnipro joga o português Nélson Monte.