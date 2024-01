Filipe Soares está de regresso ao futebol português.

O médio de 24 anos foi oficializado como reforço do Famalicão, por empréstimo dos gregos do PAOK Salónica.

SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formado no Benfica, Filipe Soares afirmou-se no futebol profissional no Moreirense, onde esteve de 2019/20 a 2021/22, altura em que, a meio da época, foi contratado pelo PAOK.