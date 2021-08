O Gil Vicente anunciou nesta sexta-feira a contratação Marcelo dos Santos, avançado brasileiro de 24 anos, que chega a Barcelos vindo dos espanhóis do Burgos.

O jogador foi apresentado de forma especial, junto de crianças de uma instituição de solidariedade social de Barcelos, a Associação AMAR 21. As crianças ‘cozinharam’ o ingresso do jogador no Gil Vicente.

Na época passada, Marcelo dos Santos esteve cedido pelo Burgos ao San Sebastián Reyes, apontando sete golos em 18