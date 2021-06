O Gil Vicente oficializou nesta sexta-feira a contratação de Élder Santana, avançado brasileiro de 28 anos que nas duas últimas épocas jogou na Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, apontando 17 golos em 52 jogos.

Formado no At. Mineiro, onde jogou com Ronaldinho Gaúcho no início da carreira sénior, Élder Santana manteve ligação contratual com o ‘Galo’ até 2019, altura em que assinou em definitivo pela Sanjoanense, depois de um primeiro ano de empréstimo.