O Famalicão anunciou a contração de Iván Jaime ao Málaga, negócio que o Maisfutebol já tinha notificado.

O médio de 19 anos, formado no clube andaluz, assinou um vínculo válido por cinco temporadas com os famalicenses.

Esta é a primeira experiência fora do país do jovem que tem no currículo várias internacionalizações pela seleção sub-19 de Espanha.