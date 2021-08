O guarda-redes polaco Pawel Kieszek deixou o Rio Ave e assinou pelo Wisla Cracóvia, regressando ao seu país de origem, 14 anos depois de ter saído para assinar pelo Sp. Braga.

Desde então, o polaco fez quase toda a carreira em Portugal, representando ainda o FC Porto, V. Setúbal e Estoril, além do Rio Ave, que representou nas duas últimas épocas. Ao todo, Kieszek fez mais de 200 jogos na Liga.

Além disso, Kieszek jogou ainda nos holandeses do Roda e nos espanhóis do Córdoba e do Málaga, voltando agora a ‘casa’, aos 37 anos.