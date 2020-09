O Famalicão oficializou a contratação do lateral esquerdo Jorginho para as próximas três temporadas. O jogador de 22 anos volta ao clube minhoto, onde iniciou o percurso futebolístico, em 2006/07.

«É uma felicidade poder regressar onde tudo começou. É o clube da minha cidade e pelo qual torcem muitos dos meus amigos», disse aos órgãos oficiais do clube famalicense.

Jorginho fez praticamente toda a formação no Benfica e representou a equipa sub-23 dos encarnados por 11 vezes, na temporada passada. No seu currículo conta com internacionalizações nas seleções jovens de Portugal, presenças na Youth League e na II Liga.