Transferências
Há 7 min
OFICIAL: Luís Esteves deixa o Gil Vicente e reforça os mexicanos do Atlas
Médio de 28 anos ruma pela primeira vez ao estrangeiro
Médio de 28 anos ruma pela primeira vez ao estrangeiro
O Gil Vicente oficializou a transferência de Luís Esteves para os mexicanos do Atlas, confirmando-se a notícia dada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.
O clube minhoto não divulgou os valores do negócio, mas o nosso jornal sabe que o emblema de Guadalajara pagou cerca de 6 milhões de euros pelo médio do Gil.
Formado no Sporting, Luís Esteves, de 28 anos, cumpriu uma época no Gil Vicente, tendo-se assumido como uma das principais peças da equipa então orientada por César Peixoto.
Vai cumprir a primeira experiência no estrangeiro.
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