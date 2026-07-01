O Gil Vicente oficializou a transferência de Luís Esteves para os mexicanos do Atlas, confirmando-se a notícia dada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O clube minhoto não divulgou os valores do negócio, mas o nosso jornal sabe que o emblema de Guadalajara pagou cerca de 6 milhões de euros pelo médio do Gil.

Formado no Sporting, Luís Esteves, de 28 anos, cumpriu uma época no Gil Vicente, tendo-se assumido como uma das principais peças da equipa então orientada por César Peixoto.

Vai cumprir a primeira experiência no estrangeiro.