O V. Guimarães anunciou nesta segunda-feira a contratação de Gideon Mensah, lateral internacional ganês, conforme o Maisfutebol tinha noticiado.

O jogador chega ao clube por um ano de empréstimo do Salzburgo. No comunicado emitido pelos vitorianos é referido que o Vitória fica com opção de compra pelo jogador, no valor de 2,2 milhões de euros.

Mensah chegou ao Salzburgo em 2016 e fez parte da equipa que em 2017 venceu a Youth League, batendo na final o Benfica.

Antes de chegar a Portugal, o ganês foi emprestado ao Liefering, Sturm Graz e Zulte Waregem.

📂 Os meus documentos⁣

└ 📂 Vitória SC

└ 📂 Plantel 20/21

└ 📁 https://t.co/GZnH4vvWKA⁣

└ 🖱️ Unzip⁣

⁣

Gideon Mensah assina pelos #Conquistadores ✍️⁣ pic.twitter.com/qocYW4RKz9 — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 31, 2020