O Santa Clara anunciou a contratação de Pierre Sagna para o lado direito da defesa.

O jogador francês está de regresso ao futebol português meio ano depois de ter deixado o Belenenses para rumar ao Panetolikos.

A equipa açoriana será a quarta portuguesa que Sagna representa na carreira. Antes do Belenenses, esteve no Moreirense e no Desp. Chaves, clube que lhe abriu as portas do futebol nacional em 2011/12.

O contrato de Sagna com o Santa Clara é válido para a próxima temporada e meia.