Ricardinho, um dos capitães do Santa Clara, vai sair do emblema de São Miguel, ilha dos Açores. O clube anunciou no seu sítio oficial a despedida formal a Ricardinho.

«Esta é uma daquelas 'estórias' que nos mostram que nem sempre é possível chegar a um acordo bom para todas as partes», lamentou os açorianos. A SAD ofereceu uma proposta de renovação ao jogador, mas não chegaram a acordo.

Ricardinho, de 26 anos, chegou ao final do contrato após quatro anos de serviço ao clube. Fez 141 jogos, marcou 16 golos e fez dez assistências pelo Santa Clara.