O defesa-central Ricardo Alves assinou por mais duas épocas com o Tondela, equipa na qual já cumpriu três, anunciou o clube no site oficial.

«É uma história que vai continuar a ter novos episódios. A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com Ricardo Alves para a renovação do contrato com o defesa-central por mais duas temporadas», informa o clube.

Ricardo Alves tem 30 anos e na época passada fez 19 jogos pela equipa de Pako Ayestarán, marcando dois golos.