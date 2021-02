Silas é o novo treinador do Famalicão até 2022, anunciou o clube, confirmando uma notícia do Maisfutebol, e já orientou o treino desta segunda-feira.

O treinador de 44 anos vai dar continuidade à carreira que iniciou no Belenenses, tendo passado depois pelo Sporting.

O último jogo de Silas no comando técnico dos leões foi, curiosamente, em casa do Famalicão, no início de março de 2020.

De acordo com a informação disponibilizada pelo clube minhoto, a equipa técnica de silas será constituída por Zé Pedro, Rui Nunes, Pedro Alves, Ricardo Dinis e Eduardo Marques.

[artigo atualizado]