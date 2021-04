O Sp. Braga informou que chegou a acordo com o Nuremberga para a transferência de Iuri Medeiros a título definitivo para o emblema minhoto.

Iuri assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Esta época, o extremo de 26 anos esteve em destaque na primeira metade da época, na qual somou seis golos e cinco assistências nos 28 jogos que realizou até sofrer uma lesão grave que o mantém afastado dos relvados desde o final de dezembro.

Agora, o emblema minhoto avançou para a compra do passe de Iuri Medeiros a título definitivo.

De referir que, segundo apurou o Maisfutebol, apesar de no contrato de empréstimo a cláusula de compra ser de 1,5 milhões de euros, o Sp. Braga chegou a acordo por 800 mil euros, tendo, para isso, contado com a ajuda do jogador, que vincou desde cedo que queria permanecer no clube minhoto.

De acrescentar que, de acordo também com informações recolhidas pelo nosso jornal, a cláusula de rescisão passa a ser de 30 milhões de euros.