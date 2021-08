O Sporting emprestou o médio Bruno Paz ao Farense, numa cedência por uma época, até 30 de junho de 2022.

O jogador, que era capitão da equipa B e chegou a fazer o estágio no Algarve com o plantel principal, já viajou para o Algarve e já foi oficializado como reforço do Farense, preparando-se para ser opção para a tentativa de regresso da equipa à Liga.