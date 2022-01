O Tondela anunciou a contratação do venezuelano Matías Lacava, por empréstimo, até ao final da temporada.

O extremo de 19 anos chega do Academia Puerto Cabello, mas esteve cedido ao Santos na última época.

Lacava iniciou a formação no Barcelona, onde esteve durante três anos, antes de rumar à Lazio. Após duas temporada no emblema italiano, veio para Portugal, para representar os sub-17 do Benfica, em 2018. No ano seguinte, o internacional jovem pela vinotinto rumou ao Academia Puerto Cabello.

«Estou feliz com este novo desafio na minha carreira. Pelo Tondela passou um grande companheiro meu, o Jhon Murillo, e quando falei com ele disse-me muito bem do clube. Venho para ajudar e evoluir», disse aos órgãos do clube.