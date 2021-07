O Rosenborg anunciou nesta quarta-feira a contratação de Noah Holm, avançado norueguês de 20 anos que pertencia ao V. Guimarães e que tinha sido dispensado por Pepa.

Holm, que chegou aos vimaranenses na época passada oriundo do Leipzig fez apenas 17 jogos com a camisola do Vitória, regressando agora ao país de origem, de onde saiu aos 17 anos.

Holm assina pelos noruegueses até 2024, com o Vitória a informar que mantém 21 por cento dos direitos económicos do norueguês, estando igualmente previstos prémios de desempenho individuais e coletivos.