O Vitória de Setúbal anunciou a contratação do guarda-redes Lucas Paes, aos brasileiros do São Paulo.

O guardião de 22 anos, formado no São Paulo e internacional sub-20 brasileiro, estava desde o início da temporada cedido pelos paulistas ao Louletano, emblema algarvio do Campeonato de Portugal, no qual realizou 21 partidas. Assina contrato com o V. Setúbal válido até 2024.

Lucas Paes tem no currículo uma Taça Libertadores de sub-20, uma Taça do Brasil do mesmo escalão e um campeonato brasileiro de Aspirantes.

Depois do anúncio da contratação do extremo italiano Mirko Antonucci (cedido pela Roma até ao final da época), o guarda-redes é o segundo reforço de janeiro assegurado pela equipa treinada por Julio Velázquez.