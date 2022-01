O Arouca confirmou a contratação de Wellington Nem, avançado internacional brasileiro de 29 anos, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

O jogador formado no Fluminense e que jogou cinco épocas na Europa ao serviço do Shakhtar Donetsk, estava sem clube depois de ter terminado o contrato com o Cruzeiro, e regressa ao ‘velho Continente’ e será uma arma importante para Armando Evangelista na luta pela permanência.

O Arouca não divulgou a duração do contrato de Welligton Nem.