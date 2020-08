O P. Ferreira está prestes a oficializar a contratação de Lucas Silva, extremo brasileiro que chega do Flamengo, clube no qual fez toda a formação e foi treinador por Jorge Jesus.

O Maisfutebol sabe que o jogador de 22 anos já está em Portugal e deve juntar-se aos castores para realizar os testes à covid-19 que o plantel fará nesta sexta-feira.

Lucas Silva deve assinar a título definitivo pela equipa da capital do móvel, ficando o Flamengo com uma percentagem de uma futura venda.

Por outro lado, o P. Ferreira está também a tentar a contratação de Bruno Costa, médio que foi cedido pelo FC Porto ao Portimonense na segunda metade da última época, ficando os algarvios com 50 por cento do passe do atleta.

O jogador reuniu com o clube na quinta-feira, recebeu uma proposta oficial e os pacenses esperam agora uma resposta por parte do jogador de 23 anos.

Recorde-se que o P. Ferreira já chegou a acordo também com Martín Calderón, médio emprestado pelo Real Madrid, que chegou ontem à cidade do norte de Portugal.

[artigo atualizado]