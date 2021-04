Benfica e FC Porto têm ganhado cada vez mais concorrentes na disputa pela contratação de Beto. O Maisfutebol apurou que o CSKA Moscovo e o Eintracht Frankfurt juntaram-se ao Wolfsburgo na lista estrangeira de interessados e fizeram nos últimos dias uma primeira consulta ao Portimonense.



À espera de propostas oficiais, o emblema algarvio, que detém 90% dos direitos económicos do avançado de 23 anos, sonha com um encaixe de aproximadamente 12 milhões de euros por 50% ou até mesmo uma transferência de 20 milhões de euros pela totalidade do passe. A cláusula de rescisão do jogador está fixada em 40 milhões de euros.



Donos dos outros 10% dos direitos, os empresários de Beto também também estão ativos no mercado atrás de uma negociação neste mercado de verão europeu, visto que o contrato de representação de carreira do goleador dos alvinegros acaba em agosto. Fechar uma venda agora talvez seja a última oportunidade para conseguir um bom valor de comissão.



No Portimonense desde a época passada, tendo inicialmente atuado pela equipa sub-23, Beto já leva 11 golos em 23 jogos oficiais em 2020/21.