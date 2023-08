Pedro Proença criticou nesta quarta-feira o facto de a janela de transferências de alguns campeonatos fora da Europa, nomeadamente o da Arábia Saudita, fecharem mais tarde do que o mercado europeu.

«Somos, na sua essência, uma Liga vendedora. Não conseguir ter um alinhamento nos mercados internacionais cria-nos dificuldades. Para nós, é claro que os mercados deviam iniciar e concluir nas mesmas datas, para que as nossas competições fossem reguladas pelo mesmo padrão. Aguardamos com expectativa que isso possa acontecer em termos internacionais», disse, à margem da cerimónia de entrega de uma certificação da Aliança Global da Integridade no Desporto (SIGA), à Liga.

Apesar do reparo feito, o presidente da Liga não deixou de piscar o olho ao campeonato que é o novo-rico do futebol mundial.

«Temos de ver o mercado saudita por várias perspetivas. Somos um mercado vendedor e acredito muito que as nossas relações com a Arábia Saudita irão fazer com que a Liga Portugal esteja nesse mercado num futuro muito próximo», antevê.