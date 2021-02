O Sp. Braga assinou esta terça-feira contrato profissional com Fanuel, extremo de 16 anos da formação do clube, que assinou até 2024 com a SAD bracarense.

«Sinceramente é uma alegria enorme. Todos os jovens que trabalham na Cidade Desportiva sonham com isto. Estou muito feliz por sentir que o SC Braga acredita em mim», referiu Fanuel.

«Nunca um clube me reconheceu assim. É um motivo de enorme felicidade para mim. O SC Braga vai estar sempre no meu coração. Vou trabalhar nos limites para retribuir o que têm feito por mim.»