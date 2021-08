Rui Fonte vai ser reforço do Estoril Praia. O avançado português vai deixar o Sp. Braga a título definitivo e assinar pelo clube da linha.

À espera do ponta de lança está um contrato de um ano, com outro de opção.

Rui Fonte dividiu a formação entre Sporting e Arsenal. Estreou como sénior justamente nos «gunners» em 2008, antes de ser cedido ao Crystal Palace, onde dividiu balneário com o irmão, José Fonte. Jogou ainda no V. Setúbal, no Espanyol, no Benfica, no Belenenses, no Fulham e no Lille. Teves duas passagens pelo Sp. Braga, a primeira entre 2015 e 2017 e a segunda desde 2019 até agora, momento em que muda para o Estoril.

[artigo atualizado]