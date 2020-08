Rodrigo Battaglia tem uma proposta da Liga Espanhola, para representar o Alavés. O clube tem um forte interesse no médio defensivo, mas vive nesta altura uma crise financeira e não consegue por isso avançar para a compra do passe do jogador. Nesse sentido, apresentou uma proposta de empréstimo, com opção de compra.

A transferência ainda não está fechada, mas está bem encaminhada, numa negociação que salvaguarda uma opção de compra do passe do jogador por um valor a rondar os sete milhões de euros. Resta nesta altura acertar todos os termos da transferência, o que ainda não foi alcançado, apesar do forte interesse do Alavés em concretizar o negócio.