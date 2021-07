Bruno Paz já abandonou o estágio do Sporting no Algarve e está muito perto de se tornar reforço do Portimonense, sabe o Maisfutebol.

O médio que na última época foi o capitão da equipa B deixa os leões ao fim de quase uma década, depois de ter chegado ao clube com 14 anos.

Agora, com 23 anos, depois de 26 jogos e cinco golos na equipa secundária dos leões na última época, o jogador de 23 anos está perto de viver a primeira experiência na Liga, estando neste momento a ser ultimados os últimos detalhes.

Bruno Paz é internacional sub-20 por Portugal, somando 55 jogos pelos vários escalões da seleção.