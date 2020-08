O Sporting acertou com o Manchester City o empréstimo de Pedro Porro: o lateral espanhol vai ser cedido por duas épocas, ficando depois a SAD leonina com uma opção de compra do passe.

Nesta altura falta acertar breves detalhes do contrato do jogador com o Sporting, os quais devem ser finalizados em breve, para depois Pedro Porro viajar para Portugal, fazer os exames médicos e assinar contrato.

O espanhol deve tornar-se assim o segundo reforço para a próxima temporada, depois de assegurado o lateral esquerdo Antunes, que também assinou por duas temporadas.

Pedro Porro é, de resto, um lateral direito de 20 anos (faz 21 em setembro), que começou a jogar num pequeno clube da natal Don Benito, finalizando depois a formação no Rayo Vallecano. Nas duas últimas épocas deu nas vistas no Girona, sendo então contratado pelo Manchester City, que o emprestou ao Valladolid.