Bruno Paz já não vai ser jogador do Portimonense, depois de as negociações do atleta com o clube não terem chegado a bom porto, apurou o Maisfutebol. Apesar do acordo dos algarvios com o Sporting, conforme o nosso jornal tinha noticiado, os termos pessoais do atleta não reuniram consenso.

O cenário mais provável para o jogador deve passar pelo regresso a Alcochete para integrar os trabalhos da equipa B, ainda que a saída continue em cima da mesa, uma vez que existe o interesse de outros clubes no médio que na última época jogou na equipa B, marcando cinco golos em 26 jogos.