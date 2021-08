Ugarte vai definitivamente ser reforço para Ruben Amorim no regresso do plantel aos trabalhos: o médio uruguaio já assinou contrato, depois de concluída a necessária bateria de exames, segundo confirmou o Maisfutebol.

O jogador vai nesse sentido ser anunciado como reforço do Sporting na segunda-feira, quando o plantel regressar aos trabalhos, depois de dois dias de folga, tornando-se de imediato opção para o treinador Ruben Amorim.

Recorde-se que, como o nosso jornal já escreveu, Ugarte vai assinar por cinco anos, até 30 de junho de 2026, e pela transferência o Sporting vai pagar ao Famalicão cerca de 6,5 milhões de euros por 50 por cento do passe.

O acordo feito inclui ainda a compra obrigatória de mais 10 por cento a cada 30 jogos a titular - no total, serão mais 30 por cento ao completar 90 jogos no onze inicial: nessa altura, o Sporting será então detentor de 80 por cento do passe, a troco de 12,5 milhões.