João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, garantiu que a ausência de Toni Martínez dos convocados para o jogo com on Belenenses nesta segunda-feira se prendeu apenas com uma opção justificada pelo rendimento durante a semana, e não com e iminente transferência do avançado espanhol para o FC Porto.

«Neste momento, o Toni Martínez é jogador do Famalicão. Não tenho nenhuma indicação que o Toni Martínez não faz parte do grupo. Aproveito para esclarecer: o Toni não está cá, não tem a ver com qualquer situação de saída. Poderá acontecer, não sei, mas gostava de clarificar que o Toni não está porque foi opção técnica. Durante a semana, o rendimento, quer do Campaña, quer do Del Campo, foi superior ao do Toni. Estiveram melhor, foram os dois convocados, o Toni ficou de fora», disse o técnico dos famalicenses.

Recorde-se que na antevisão à partida, João Pedro Sousa tinha dito que só deixaria de contar com o avançado espanhol quando a saída estivesse consumada. «Enquanto não houver negócio está disponível [para jogar]», dissera.