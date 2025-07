O negócio está mais próximo, mas ainda não está fechado. Bruno Varela está em negociações com o Al Hazm, da primeira divisão da Arábia Saudita, confirmou o Maisfutebol. O nosso jornal já tinha dado de conta de negociações avançadas.

O jogador ausentou-se do treino desta quinta-feira para tratar de questões burocráticas relativas ao novo contrato com o clube, mas ainda não viajou para a Arábia Saudita. Tal deverá acontecer nos próximos dias, se não ocorrer nenhum revés.

Recorde-se que o experiente guarda-redes, cujo passe é detido ainda a metade pelo Benfica, seu clube de formação, esteve a um passo de reforçar os turcos do Samsunspor nas últimas semanas. Porém, impedimentos no número de estrangeiros inscritos na Liga pelo clube goraram o negócio.

Bruno Varela pertence ao lote de capitães do V. Guimarães e conta com 174 jogos no clube vimaranense, desde 2020. A saída deve acontecer neste verão, aos 31 anos de idade.

