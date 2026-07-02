O Marítimo oficializou a contratação do defesa-central Rafael Fernandes. O jogador de 24 anos está ligado ao Lille desde 2024 e chega por empréstimo até ao fim da época. Nunca jogou pela equipa principal dos franceses.

Rafael Fernandes fez toda a formação no Sporting. O central deixou os leões a custo zero em 2022 e assinou pelo Arouca, onde fez a estreia na primeira divisão. Em janeiro de 2024 trocou o futebol português pelo francês, ao assinar pelo Lille, por três milhões de euros.

Na segunda metade da época de 2024/25 foi cedido por empréstimo ao Rangers, da Escócia, onde apenas jogou em quatro ocasiões.

O central é o segundo reforço apresentado pelo Marítimo para a época 2026/27, após Maxime Dominguez, numa época que marca o regresso do emblema insular à primeira divisão, três anos depois.