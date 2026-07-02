OFICIAL: Rafael Fernandes emprestado pelo Lille ao Marítimo
Defesa formado no Sporting é o segundo reforço do emblema insular
Defesa formado no Sporting é o segundo reforço do emblema insular
O Marítimo oficializou a contratação do defesa-central Rafael Fernandes. O jogador de 24 anos está ligado ao Lille desde 2024 e chega por empréstimo até ao fim da época. Nunca jogou pela equipa principal dos franceses.
Rafael Fernandes fez toda a formação no Sporting. O central deixou os leões a custo zero em 2022 e assinou pelo Arouca, onde fez a estreia na primeira divisão. Em janeiro de 2024 trocou o futebol português pelo francês, ao assinar pelo Lille, por três milhões de euros.
Na segunda metade da época de 2024/25 foi cedido por empréstimo ao Rangers, da Escócia, onde apenas jogou em quatro ocasiões.
O central é o segundo reforço apresentado pelo Marítimo para a época 2026/27, após Maxime Dominguez, numa época que marca o regresso do emblema insular à primeira divisão, três anos depois.
🇵🇹 Rafael Fernandes— CS Marítimo (@MaritimoMadeira) July 2, 2026
🗒️ 24 anos
⚽ Defesa
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