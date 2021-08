O Wolverhampton pode vir a reforçar o elenco português no plantel na reta final do mercado de transferências. O clube inglês está em negociações para adquirir Renato Sanches, médio do Lille, por empréstimo.

A informação avançada esta segunda-feira em Inglaterra foi confirmada pelo Maisfutebol junto de várias fontes associadas ao processo, sendo que o acordo, porém, não está ainda certo, nem fechado. Há conversas em curso entre as partes.

A possível cedência pode envolver uma opção de compra, que pode fixar-se na ordem dos 30 milhões de euros.

No meio das negociações, há um fator desportivo que pode ter influência: o ex-Benfica foi operado há cerca de duas semanas e deve ficar de fora da competição cerca de mais um mês, até final de setembro.

Em todo o caso, se o negócio se concretizar, Renato pode voltar à Premier League, onde já jogou em 2017/2018, no Swansea, então cedido pelo Bayern Munique.

No Lille, Renato sagrou-se campeão francês em 2020/2021. Em cerca de dois anos, fez 60 jogos e cinco golos pelo emblema do norte de França, no qual conseguiu ter o protagonismo e a consistência que nem sempre se viram na Alemanha.

No Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, jogam já nove portugueses: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence, Fábio Silva e Francisco Trincão. Há ainda o jovem luso-suíço Christian Marques.