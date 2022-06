O Fenerbahçe oficializou nesta terça-feira a contratação de Lincoln, médio ofensivo do Santa Clara, por quatro épocas, conforme já antecipado pelo Maisfutebol.

O jogador de 23 anos torna-se assim no primeiro reforço contratado por Jorge Jesus, que vai orientar o clube de Istambul.

Recorde-se de que, a direção do emblema açoriano vetou a venda do jogador brasileiro, defendendo que acordo negociado pela SAD «não salvaguarda os interesses» do clube, mas agora o negócio torna-se mesmo oficial.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a SAD do Santa Clara defende que é «um negócio benéfico para todas as partes envolvidas, uma vez que [o jogador] se encaminharia para o último ano de contrato».

«Sendo vontade do jogador em agarrar a oportunidade na sua carreira, o Santa Clara garante, além dos valores envolvidos, uma percentagem de venda futura», esclarece o comunicado.