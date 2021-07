21 anos depois, Lionel Messi já não é jogador do Barcelona. Pouco depois de o argentino se ter tornado num jogador livres, Joan Laporta, presidente do clube catalão, falou sobre a possibilidade de Messi continuar no Barcelona.

«Nós queremos que Messi fique e ele quer ficar. Está tudo bem encaminhado, mas falta a questão do fair play financeiro», afirmou o dirigente à Onda Cero.

«Gostaria de dizer neste momento que Messi fica, mas ainda não posso. Estamos no processo de encontrar a melhor solução para todas as partes», disse ainda, frisando que a situação está «bem encaminhada» e que é a questão do fair play financeiro que está em causa.