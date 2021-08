Khalifah Bin Hamad Al Thani, membro da família proprietária do PSG, anunciou através do twitter que já há um acordo com Lionel Messi, depois das negociações terem chegado a bom porto. O anúncio do acordo, acrescentou, ficará para mais tarde.

Refira-se que Khalifah Bin Hamad Al Thani é familiar do emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Zani, que é também o dono do clube parisiense. Ora por isso, as palavras que publicou no twitter tiveram uma enorme repercussão a nível mundial.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

No entanto, Khalifah Bin Hamad Al Thani não s ficou por aqui e nitifidamente entusiasmado com a notícia voltou a twittar mais tarde, celebrando o facto do PSG juntar no mesmo onze Lionel Messi e Sergio Ramos.