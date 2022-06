Sadio Mané é um dos nomes que promete agitar o mercado de transferências neste verão.

As notícias sobre o desejo do senegalês em deixar o Liverpool são cada vez mais insistentes e o próprio foi agora confrontado com qual a equipa que deseja representar, após um jogo da seleção.

Questionado pelos jornalistas sobre a sua preferência, entre Real Madrid, Barcelona ou Bayern Munique, Mané começou por sorrir.

«Vocês sabem que me vão fazer ter problemas com os adeptos do Liverpool. Direi que essas equipas não são más», disse, para logo acrescentar.

«Eu não sou adepto dessas equipas. O meu clube é o Marselha, por isso diria que prefiro o Marselha», rematou, puxando a «brasa» ao clube do qual já admitiu várias vezes ser adepto.