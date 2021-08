O Sporting partilhou um vídeo emotivo para oficializar a saída de Luís Maximiano, que se mudou para o Granada após dez anos nos leões.

No vídeo, publicado nas redes sociais do Sporting, pode ver-se o plantel no balneário após o jogo com o Sp. Braga, com Ruben Amorim a falar primeiro aos jogadores.

«Vocês sabem que o Max vai para outro clube. Toda a gente sabe o que o Max significa para o clube. Custa-me vê-lo ir embora», diz o técnico, dirigindo-se depois diretamente ao guardião: «Tu vais ser um grande guarda-redes. Vamos sentir muito a tua falta. Muito obrigado, Max.»

Emocionado, Luís Maximiano também falou aos companheiros. «Quero agradecer a todos. Cheguei aqui muito cedo. Foram dez anos que passaram a correr, mas chegou a altura de ir por outro caminho.»

«Foi um grande prazer que eu tive, poder ser campeão pelo Sporting», disse ainda. E, sem conseguir conter as lágrimas, admitiu: «É um momento difícil, uma decisão muito difícil na minha vida.»

Veja as imagens no vídeo abaixo: