O futebolista hispano-argentino Luka Romero é reforço do Milan, anunciou esta quinta-feira o clube italiano.

Em comunicado, o Milan informa que Romero, médio de 18 anos, assinou contrato «até 30 de junho de 2027», ou seja, por quatro épocas.

No clube que tem o português Rafael Leão, Luka Romero vai vestir a camisola número 18.

Formado no Maiorca, em Espanha, onde subiu a sénior em 2019/20, Luka Romero mudou-se para a Lazio no final da época seguinte, no verão de 2021. Em duas épocas, a promessa argentina fez 21 jogos e um golo.

Romero deixou a Lazio em fim de contrato.