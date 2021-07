A possibilidade de vender Al Musrati neste mercado de verão obrigou o Sp. Braga a acelerar a busca por um eventual substituto imediato, sendo que, segundo apurou o Maisfutebol, há um nome que já tem sido alvo de contatos nos últimos dias: o jovem Luka Stankovski, do Rabotnicki, da Macedónia do Norte.

O médio foi apontado aos italianos do Monza, o presidente do Rabotnicki chegou a falar de um acordo com os italianos, mas o negócio terá caído e o médio macedónio, de apenas 18 anos, está muito bem cotado dentro da estrutura dos minhotos.

Apontado como umas das principais pérolas do futebol macedónio, Stankovski está avaliado em aproximadamente um milhão de euros e tem sido nome frequente nas convocatórias da seleção sub-21.

Reforço pedido por Jorge Jesus no Benfica, Al Musrati está cada vez mais cotado para rumar à Premier League, visto algumas recentes abordagens de intermediários com forte abertura no mercado inglês. O internacional líbio, recorde-se, tem cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.