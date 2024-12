O Kairat Almaty, do Cazaquistão, anunciou nesta sexta-feira a contratação do português Jorginho, ex-jogador do Differdange 03, do Luxemburgo. Assinou contrato até 2026.

Jorginho foi o melhor marcador do campeonato luxemburguês na época passada e nesta temporada é o terceiro. Em 46 jogos, marcou 39 golos em dois anos.

Antes disso, o avançado de 27 anos representou o Pevidém, Sanjoanense, Fafe ou Merelinense, nas divisões inferiores. Teve formação no Sp. Braga.