Diogo Gonçalves rescindiu contrato com Real Salt Lake, equipa da MLS à qual estava ligado desde agosto de 2024.

O extremo formado no Benfica, que tinha contrato válido até dezembro de 2026, é agora um jogador livre.

Recorde-se que Diogo Gonçalves, que foi contratado pelo emblema norte-americano ao Copenhaga, tinha um contrato de «Designated Player» (DP), estatuto que permite a um clube da MLS ultrapassar o teto salarial com um máximo de três jogadores selecionados.

Ao serviço do Real Salt Lake, Diogo Gonçalves alinhou em 46 jogos (37 como titular), tendo somado seis golos e seis assistências.