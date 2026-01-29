Transferências
Há 44 min
Diogo Gonçalves rescinde com o Real Salt Lake e está livre no mercado
Ex-jogador do Benfica tinha contrato com o emblema da MLS até ao final de 2026
Ex-jogador do Benfica tinha contrato com o emblema da MLS até ao final de 2026
Diogo Gonçalves rescindiu contrato com Real Salt Lake, equipa da MLS à qual estava ligado desde agosto de 2024.
O extremo formado no Benfica, que tinha contrato válido até dezembro de 2026, é agora um jogador livre.
Recorde-se que Diogo Gonçalves, que foi contratado pelo emblema norte-americano ao Copenhaga, tinha um contrato de «Designated Player» (DP), estatuto que permite a um clube da MLS ultrapassar o teto salarial com um máximo de três jogadores selecionados.
Ao serviço do Real Salt Lake, Diogo Gonçalves alinhou em 46 jogos (37 como titular), tendo somado seis golos e seis assistências.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS