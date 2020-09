João Carvalho está em Espanha para acertar a transferência do Nottingham Forest para o Almería.

Segundo apurou o Maisfutebol, o médio de 23 anos ruma ao clube da II Liga espanhola por empréstimo, ficando o Almería com opção de adquirir o passe do jogador formado no Benfica.

João Carvalho é o terceiro jogador português a integrar as fileiras da equipa treinada por José Gomes, depois de Pedro Mendes e Samuel Costa, que estão cedidos por Sporting e Sp. Braga.

(em atualização)