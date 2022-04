Fábio Carvalho vai ser reforço do Liverpool a partir da próxima época. O jogador estava em final de contrato com o Fulham, equipa do Championship treinada por Marco Silva, mas os reds vão compensar o líder da segunda divisão inglesa em cerca de 8 milhões de euros, sabe o Maisfutebol.

Está assim concluído o processo que ficou praticamente acordado no mercado de inverno, com a inscrição do jogador na Premier League a falhar por muito pouco.

Jurgen Klopp não escondeu na altura a vontade de contar com o jogador que iniciou a carreira no Olivais Sul e jogou ainda no Benfica antes de se mudar com a família para Inglaterra, e agora o acordo está fechado.

Fábio Carvalho, que foi internacional sub-18 por Inglaterra, mas que neste mês fez a estreia pela seleção de sub-21 portuguesa, dá assim um passo importante rumo a um dos maiores clubes do mundo, aos 19 anos.

O jogador português tem acordo com os reds até 2027.