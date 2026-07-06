Depois de uma época cedido aos gregos do Besiktas, o futuro de Jota Silva não deve passar pelo Nottingham Forest.

Na imprensa grega surgiram informações de que o internacional português está praticamente fechado no Olympiakos, mas o Maisfutebol sabe que as negociações estão, sim, em andamento.

Recorde-se que o Nottingham Forest e o Olympiakos são detidos pelo mesmo proprietário: o magnata grego Evangelos Marinakis, o que significa que entre clubes não existirão problemas para uma negociação seja para um novo empréstimo ou, mais ao encontro das expectativas, em definitivo.

Jota Silva transferiu-se no verão de 2024 do V. Guimarães para o Nottingham Forest a troco de cerca de 7 milhões de euros mais objetivos. Ao serviço do clube duas vezes vencedor da Liga dos Campeões (então denominada Taça dos Clubes Campeões Europeus) cumpriu 37 jogos na primeira temporada, a grande maioria como suplente utilizado.

No verão de 2025 esteve perto de rumar ao Sporting, num negócio por empréstimo com opção de compra que acabou por não se concretizar por muito pouco.

Numa altura em que a janela de mercado já estava fechada na grande maioria dos mercados, Jota Silva foi cedido ao Besiktas, onde fez 22 jogos e cinco golos.

O Olympiakos, histórico clube grego 48 vezes campeão nacional (foi vice-campeão na última época), surge agora como um possível novo capítulo na carreira do futebolista de 26 anos.